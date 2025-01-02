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13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor

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Reklam gelirlerinin bu sene yarı yarıya düşmesi nedeniyle çok sayıda dizi için final alındı. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan diziler olurken, diğerleri ise geçen sezondan beri devam eden diziler oldu.

Ekonomik kriz , televizyon sektörünü de vurdu. Elde edilen reklam gelirinin bu sene neredeyse yarı yarıya düşmesi, diziler için final kararı verilmesine yol açtı.

BİRÇOK DİZİ İÇİN FİNAL KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon ekrana veda eden dizi sayısı 13 oldu. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding" oldu.

İddialı açılışlar yapsa da ekranda fazla tutunamayan diğer diziler ise geçen sezon başlayan "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani" yapımları.

Bu sene başrol oyuncuları 'Yılın En İyi Çifti' seçilen Yabani'nin geçen hafta final yapması bekleniyordu.

RTÜK'ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle dizinin finali yeni yıla kaldı.

13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCAN Işık:

Hepsi saçmalık iyi olmuş

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu diziler zaten güzel değil etkileyici değil eskiden komik diziler etkileyici dizi konuları olurdu aile dizileri şimdi mafya kin nefret cinayet dizileri çıktı

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

Türkiye'nin iyi bir komedi dizisine ihtiyacı var

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Diziler komple kaldırılsın. Olmasa Rtük bari kaldırılsın. Bir işe yaramıyorlar çünkü. Devletin parası boşa gitmesin.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıA B:

Bence artık müzik sözü gibi işlenecek dixi konusuda kalmadı diziler hep aynı nakaratı işliyor yapımcılar müge anlı formatlı programlara dönecek dizilere taş çıkartacak konular var maazallah reklam sponsor bu programlar götürüyor büyük pastayı

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıorhan duz:

Çok şükür kapansın .. toplum ahlakını bozan ne varsa yok olsun .özelikle. Acun profesyonel projeri zararli

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıNAKO LASKOK:

SOSYAL MEDYA var artık bunların hiç birisini hiç görmedim izlemedim VATANDAŞ

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Hepsi yok olur insaallah

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Haber YorumlarıMaydanoz:

Milleti dizilerle uyuşturdular,darısı diğer dizilerin başına.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Kızılelma kaldığı yerden devam etsin; Teşkilat kapatılsın.

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