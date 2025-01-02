13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor

Ekonomik kriz , televizyon sektörünü de vurdu. Elde edilen reklam gelirinin bu sene neredeyse yarı yarıya düşmesi, diziler için final kararı verilmesine yol açtı.

BİRÇOK DİZİ İÇİN FİNAL KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon ekrana veda eden dizi sayısı 13 oldu. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding" oldu.

İddialı açılışlar yapsa da ekranda fazla tutunamayan diğer diziler ise geçen sezon başlayan "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani" yapımları.

Bu sene başrol oyuncuları 'Yılın En İyi Çifti' seçilen Yabani'nin geçen hafta final yapması bekleniyordu.

RTÜK'ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle dizinin finali yeni yıla kaldı.