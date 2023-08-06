Düzce'de Sıcak Havada Sahiller ve Tabiat Parkları Yoğunluk Oluşturdu

Düzce'de termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği sıcak havada, vatandaşlar sahillere ve tabiat parklarına akın etti. Akçakoca ilçesinde bulunan mavi bayraklı plajlarda denize giren vatandaşlar serinlemeye çalışırken, Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarında piknik yapan aileler buz gibi suya girerek serinlemeyi tercih etti. Bölgedeki mesire alanları da doğaseverlere spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.