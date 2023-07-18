Diliskelesi Mahallesi'nde Yeni Çocuk Oyun Parkı Hizmete Açıldı

Diliskelesi Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine yapılan çocuk oyun parkı hizmete girdi. Parkta yeşil alan, oyun ve spor alanı, yürüme yolu ve çeşitli oyun grupları bulunuyor. Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocukların ve ailelerin eğlenebileceği parkların sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Diliskelesi Mahallesi sakinlerinin talebi olan çocuk oyun parkı hizmete açıldı.

Diliskelesi Mahallesi 720. Sokak'ta bulunan yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine kurulan parkta 960 metrekare yeşil alan, 300 metrekare oyun ve spor alanı, 700 metrekare yürüme yolu sert zemin şeklinde yapıldı. Çocuk oyun ve spor alanı içerisinde ise 3 kuleli oyun grubu, 2'li tahterevalli, 2'li salıncak, 6'lı dış mekan spor aleti, 12 kamelya, 15 döküm bank ve 12 çöp kovası yer aldı.

Geleceğin teminatı olan çocuklara ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Diliskelesi Mahallemizde bulunan boş arazimizi en iyi şekilde değerlendirerek seçim sürecinde çocuklarımıza ve Diliskelesi Mahallesi halkına vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirdik. Çocuklarımızın boş zamanlarında enerjilerini atabilecekleri birlikte eğlenebilecekleri özellikle ailelerin çocuklarını eğlendirebilecekleri, ayrıca yetişkinlerinde gönül rahatlığı ile sporlarını yapabileceği bu parkları ilçemizde her geçen gün çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ