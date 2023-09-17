Darıca Belediyesi Personellerine Mehtap Turu Etkinliği

Darıca Belediyesi personellerine yönelik mehtap turu etkinliği düzenlendi. Tura katılan personeller eğlenceli bir gün geçirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatı ile personellerin keyifli bir gün geçirip, stres atabilmeleri için tekne ile mehtap turu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe başkan yardımcıları, amirler ve müdürler başta olmak üzere çok sayıda personel katıldı. Maskotların da yer aldığı etkinlikte, teknede müzik eşliğinde şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Stres atan personeller, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KOCAELİ