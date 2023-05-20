Aydın Büyükşehir'den Coşku Dolu 19 Mayıs Kutlaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde kutladı. Soner Sarıkabadayı konserinde on binlerce Aydınlı, unutulmaz bir gece yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde kutladı. Soner Sarıkabadayı konserinde on binlerce Aydınlı, unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserde Aydınlılar, Atatürk Kent Meydanı'nı doldurdu. Şarkıları birçok sanatçı tarafından seslendiren Soner Sarıkabadayı, Aydınlılar'dan büyük alkış aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.