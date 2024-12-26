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Apartmanda, toplu taşımada fazla ses yapana yeni ceza

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Apartmanlarda yaşayan vatandaşların sıkça şikayet ettiği bir konu olan gürültü sorununa çözüm geliyor. Yeni düzenleme ile apartmanda gereğinden fazla ses çıkaran kişilere para cezası uygulanacak.

Türkiye'de pek çok kişi apartmanlarda yaşıyor ve apartman içerisinde çok sayıda komşusu oluyor. Genellikle komşular arasındaki en sık yaşanan tartışma nedeni de gürültü oluyor. Yeni yılla beraber gürültü yapıp komşusunu rahatsız eden 11 bin TL ceza ödeyecek.

Apartmanda yüksek ses konusu zaman zaman komşular arasında tartışma nedeni oluyor. En çok şikayet edilen konu ise gürültü ve bununla ilgili bir yasa ve cezası da var. Yeni yılla beraber gürültü yapıp komşusunu rahatsız edenin ödeyeceği ceza 11 bin TL'ye yükseldi.

Bunun için önemli nokta vatandaşın polis ve zabıtaya şikayette bulunması. Tutulacak tutanağın ardından gürültü yapan komşuya 11 bin 35 lira ceza kesilebilecek.

ULAŞIM VE CADDEDE SES VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YENİ CEZALAR

Çevre kirliliği söz konusu olduğunda apartmanlar için belirlenen ceza ise 33 bin 326 lira olarak belirlendi. Su kaynaklarına atık boşaltan 1 milyon 337 bin 445 lira, kanuna aykırı anız yakan da her dekar için 556 lira ceza ödeyecek.

Ulaşım araçlarında gürültünün cezası da arttı. Çevreyi rahatsız etmenin bedeli 33 bin 306 lira. Araçla giderken rastgele çöp atma devri de kapanıyor. Yere çöp atan da 6 bin 923 lira ödeyecek.

Apartmanda, toplu taşımada fazla ses yapana yeni ceza
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPretty Fog:

Çök iyi bir karar. İstanbul Fatihte her caddede çöpleri sokakta bırakılıyor .

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Haber Yorumlarımi:

yasasin akil hastasi komsumun tabak singirtima yolladigi polis yetmiyodu zaten

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