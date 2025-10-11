Haberler

Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Bir vatandaş, 22 kiloluk patates çuvalının 9 kilogramının toprak çıktığını fark edince o anları kayda aldı. Geriye sadece 13 kilo patates kaldığı görülen görüntüler sosyal medyada gündem olurken, "Ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir toplum haline geldik" yorumları yapıldı.

Satıcıdan 22 kilogramlık çuval patates alan bir vatandaş, evine döndükten sonra patateslerin üzerindeki toprağı temizlemeye başladı. Yapılan temizlik sonrası çuvalın 9 kilogramının toprak olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Patateslerin temizlenmeden satıldığına dair görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez izlenen videoya kullanıcılar tepki gösterdi.

"AHLAKSIZLIKTA SINIR TANIMIYORUZ" TEPKİSİ

Paylaşımın altına, "Ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir toplum haline geldik", "Bu kadarına da pes", "Tüketiciyi kandırmanın yeni yolu bu mu?" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
