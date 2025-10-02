Haberler

Ağrı'da Kanatlı Hayvan Sevgiyle Yetiştiriliyor

Ağrı'da Kanatlı Hayvan Sevgiyle Yetiştiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Kösedağ, Ağrı'da kurduğu çiftlikte kanatlı hayvanları ıslık sesiyle kontrol ediyor. Kendi ürettiği hayvanlarla kurduğu bağ, işine olan sevgisiyle birleşiyor, hayvanlar ona 'anne' gibi yaklaşıyor.

AĞRI'da kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Kösedağ (35), ıslık sesiyle çiftliğindeki yüzlerce hindi, kaz, ördek ve tavuğu etrafına topluyor. Kösedağ, "Kendi hayvanımızı üretiyoruz, dışarıdan almıyoruz. Kendi ürettiğimiz hayvanı müşteriye sunuyoruz. Bundan dolayı hayvan bize alışıyor, bizi bir anne gibi görüyor. Hayvanları sevdiğimiz için hayvanlar da bizi seviyor" dedi.

Kent merkezindeki Abide Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kösedağ, kurduğu çiftlikte 6 yıldır hindi, kaz, ördek ve tavuk yetiştiriciliği yapıyor. Kösadağ'ın çiftliğinde beslediği kanatlı hayvanlarla arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor. Geniş araziye yayılan hayvanlar, Kösedağ'ın ıslık sesiyle hemen etrafına toplanıyor. Yem vakti geldiğinde ya da akşam saatinde içeri alınma zamanı geldiğinde Kösedağ'ın ıslık sesiyle yüzlerce hindi, kaz, ördek ve tavuk koşarak yanına geliyor.

'KOŞARAK GELİYORLAR'

İşletmesinde 500 civarında hindi, 500'e yakın anaç kaz, binden fazla ördek ile 300 tavuğu bulunduğunu ifade eden Kösedağ, işine olan sevgisinin başarının anahtarı olduğunu belirtti. Kösedağ, "Bir şeyi severek yapmak lazım. Eğer severek o işi yaparsanız her işten randıman alırsınız. Biz bu işi severek yapıyoruz. Kendi hayvanımızı üretiyoruz, dışarıdan almıyoruz. Kendi ürettiğimiz hayvanı müşteriye sunuyoruz. Bundan dolayı hayvan bize alışıyor, bizi bir anne gibi görüyor. Hayvanları sevdiğimiz için hayvanlar da bizi seviyor. Islık çalıyoruz. Bazen uzaklaştıklarında, ya da yem vakti geldiğinde ıslık çaldığımız zaman koşarak geliyorlar" diye konuştu.

Hayvanlara iyi bakılması gerektiğini belirten Kösedağ, "Alıştırılırsa kanatlı hayvanının üretimi güzel. Herhangi bir hastalık durumları olmuyor, olursa da çok az oluyor. İyi bakılması lazım. İyi bakılırsa, suyu temiz, meraları güzel olursa bu işin kazancı da güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
24 milyon euro'luk değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde herkese ders veriyorlar

24 milyon euro'luk değeriyle Devler Ligi'nde herkese ders veriyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.