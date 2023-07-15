Küçükçekmece Belediyesi tarafından macera tutkunları için ilçeye kazandırılan Selçuklu ve Soğuksu Macera Parkı, adrenalin severlerin ilgi odağı haline geldi. Macera Parkları haftanın 6 günü hizmet verirken, Küçükçekmece Gençlik ve Spor Merkezi öğrencileri; kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarından oluşan oyun alanlarında stres atarak, keyifli dakikalar geçirdi. Öğretici aktivitelerle ücretsiz vakit geçirebilme imkanı sağlayan parklardan son 4 yılda 27 bine yakın kişi yararlandı.

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi Küçükçekmece'deki macera parkları

Küçükçekmece'de ücretsiz macera parklarına yoğun ilgi

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi tarafından macera tutkunları için ilçeye kazandırılan Selçuklu ve Soğuksu Macera Parkı, adrenalin severlerin ilgi odağı haline geldi.

Küçükçekmece Belediyesi, Selçuklu Macera Parkı'nda adrenalin tutkunlarına eğlence, macera ve nefes kesen oyunları ücretsiz sunuyor. Macera Parkları haftanın 6 günü hizmet verirken, Küçükçekmece Gençlik ve Spor Merkezi öğrencileri; kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarından oluşan oyun alanlarında stres atarak, keyifli dakikalar geçirdi. Öğretici aktivitelerle ücretsiz vakit geçirebilme imkanı sağlayan parklardan son 4 yılda 27 bine yakın kişi yararlandı.

"Bireysel ve takım halinde katılım sağlanabiliyor"

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Macera Parkları Yöneticisi Suat Doğan, macera parklarına bireysel ve grup halinde katılım sağlanabileceğini söyleyerek, "Macera Parklarımız haftanın altı günü 09.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Burada oyun grupları eğitimini almış eğitmenlerle çalışıyoruz. Bu eğitmenler, katılımcıları teorik ve uygulamalı olarak önce eğitime tabii tutarak daha sonra oyun alanına alıyorlar. Yüzde yüz güvenli olan parkurların yıl boyunca sıklıkla bakım onarımını gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple macera tutkunları gönül rahatlığıyla gelip eğlenebilirler" dedi.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Soğuksu Macera Parkı'nda parkurların tadını çıkaran ziyaretçilerden Özge Karataş, "Şehrin içinde, yeşilin ortasında çok güzel bir eğlence ve dinlence alanındayız. Grup olarak buraya geldik. Çok eğlendik, parkurlar çok zevkli. Herkese tavsiye ediyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Macera Parkı'ndaki parkurlarda eğlenceli vakit geçiren öğrencilerden Nebi Balık "Küçükçekmece gençlik merkezinden geliyoruz. Burada eğlenceli aktiviteler yaptık. Herkesi bekliyoruz" dedi.

"Macera dolu bir park burası"

Macera parkını deneyimleyen Devanur Alkan, " Şehrin içerisinde yeşillik ve gayet sakin bir yer dinlenmek içinde gelinebilir. Macera dolu bir park burası, burada bir sürü aktivite var bunlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.