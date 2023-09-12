70 Yaşındaki Engelli Çift, Yaşlılık Aylığıyla Geçinemiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki fiziksel engelli Mehmet Ali Ziyan ve eşi aldıkları 2 bin 300 lira yaşlılık aylığı ile geçinemediklerinden yakındı. Eşi ile birlikte ekonomik sıkıntı çektiklerini ifade eden Iraz Ziyan, "Engelliydi, engelli aylığını kestiler 65 aylığı veriyorlar şimdi o da tam yetişmiyor. Başka gelirimiz yok. Horanta olmadığından idare ediyoruz iyi kötü. Ramazanlarda yardım ediyorlar idare ediyoruz. Bacılarım yardım ediyor bana. Sırtıma başıma bacılarım alıyor, çay şeker alıyorlar bana. İlacımı alıyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli Köyü Kalfa Mahallesi'nde fiziksel engelli 70 yaşındaki Mehmet Ali Ziyan ve eşi Iraz Ziyan (59) aldıkları 2 bin 300 lira yaşlılık aylığı ile geçim sıkıntısı yaşıyor. Evleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve konteynerde yaşayan Ziyan ailesi, komşu ve akrabalarının yardımı ile hayatta kalmaya çalışıyor.

Fiziksel engelli Mehmet Ali Ziyan "65 aylığı alıyorum. Paramız yetmiyor. Yiyecek ekmek bulamıyorum" dedi.

"SIRTIMA BAŞIMA BACILARIM ALIYOR"

Eşi Iraz Ziyan ise şunları söyledi:

"Engelliydi, engelli aylığını kestiler 65 aylığı veriyorlar şimdi o da tam yetişmiyor. Başka gelirimiz yok. Horanta olmadığından idare ediyoruz iyi kötü. Ramazanlarda yardım ediyorlar idare ediyoruz. Bacılarım yardım ediyor bana. Sırtıma başıma bacılarım alıyor, çay şeker alıyorlar bana. İlacımı alıyorlar. Bu anadan doğma mağdurdu zaten çok düştü gittikçe. İyi kötü idare ediyordu, iş yapıyordu da yapamaz oldu. Ne yapsın 1 torba una veriyor.

"ÇORBA YİYORUZ BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Kurbandan kurbana pay verirlerse oluyor başka yok. Meyvemiz yok, meyve işimiz yok. Nereden alıp da nereden yiyeceğiz? Komşu verirse olur, olmazsa yok. Nerede göreceğiz eti meti. Çorba yiyoruz başka bir şey yok. Şu yemeği de bizim komşu sarmış verdi, lahana sarması onu pişiriyorum.

"BEZ ALAMAM NEYLE ALAYIM?"

2 bin 300 lirayla ne yapacak ki? Bir çerçinin yanına varsan iki poşet bir şey alsan 500 lira tutuyor. 1 aydan beride altına yapıyor her gün yıka, her gün yıka... Vallahi çok zor yani ben bu yaşımda çok zor. Bez alamam ben alamam neyle alayım?"