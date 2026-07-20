Haberler

50 Yıldır Aynı Traktörü Kullanan Çiftçi: 'Bu Traktör Bana Hayatımı Değiştirdi'

50 Yıldır Aynı Traktörü Kullanan Çiftçi: 'Bu Traktör Bana Hayatımı Değiştirdi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 78 yaşındaki çiftçi Hasan Demir, 50 yıl önce aldığı 1973 model traktörle 300 dönüm tarlayı satın alıp 8 çocuğunu büyüttü. Traktörünü değiştirmeyen Demir, 'Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi' dedi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 50 yıldır aynı traktörü kullanan çiftçi Hasan Demir (78), bir dönem kiracısı olduğu tarlayı satın alıp çalışarak 8 çocuğunu büyüttü. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdüren Demir, "Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi" dedi.

İlçenin Harran Mahallesi'nde yaşayan Hasan Demir, ilkokulu 3'üncü sınıfta bıraktıktan sonra tarım arazilerinde işçi olarak çalışmaya başladı. Ardından tarla kiralayan Demir, o yıllarda teknolojinin yaygın olmaması nedeniyle toprağı kara saban ve atlarla sürdü. Hasan Demir, 50 yıl önce biriktirdiği 2 bin 500 lira ile 1973 model ikinci el traktör satın aldı. Aradan geçen yıllarda iki kez evlenen, kiracısı olduğu 300 dönüm tarlayı satın alarak 8 çocuğunu büyüten Demir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmedi.

'BU TRAKTÖR BENİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

Tarlasından her döndüğünde traktörünü yıkayıp, temizlediğini dile getiren Hasan Demir, işleri bittikten sonra ona bakarak keyif kahvesi içtiğini söyledi. Traktöründen vazgeçemediğini anlatan Demir, "Eskiden iş çok daha zordu ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Çalıştım, kazandım, paramı biriktirdim. Sonra bu traktörü aldım. O gün benim için yeni bir hayat başladı. Daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım. Eskiden başkasının tarlasını sürüyordum. Bu traktör sayesinde kazandım, çalıştığım tarlayı sahibinden satın aldım. Bugün o tarlanın sahibi olarak yine aynı traktörle toprağımı işliyorum. Günümün büyük bölümünü tarlamda geçiriyorum. Toprak benim için bir yaşam biçimi. 50 yıldır aynı traktöre biniyorum. Hanımım vefat etti, hanımı değiştirdim, yeni hanımla evlendim ama traktörü değiştirmedim. Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Kupayı vermek için sahaya çıkan Donald Trump hayatının şokunu yaşadı

Kupayı vermek için sahaya çıkan Trump hayatının şokunu yaşadı
Parkta yürek burkan son! Uyudu bir daha uyanamadı

Parkta yürek burkan son! Uyudu bir daha uyanamadı
'Katil' olarak bilinen örümcek Erzincan'da görüldü

"Katil" örümcek alarmı! Görenler büyük panik yaşadı
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü
Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı