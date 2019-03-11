Halkalı-Gebze Banliyö Tren Hattı Yarın Açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor.

SON KONTROLLERİ YAPILIYOR

Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor. Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı. Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

GEBZE - HALKALI ARASI 105 DAKİKAYA İNECEK

Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

Kaynak: İHA