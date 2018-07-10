İngiliz Futbolcular Formalarını Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Çocuklara Hediye Edecek

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan futbol takımına İngiltere Milli Takımı oyuncusu Kyle Walker'dan önemli bir jest geldi. Gerçekleştirilen operasyonla günlerce mahsur kalan 12 futbolcu çocuk sağ salim mağaradan çıkarılmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu, yarın Hırvatistan ile oynayacakları Dünya Kupası yarı final maçında giyecekleri formalarını, bu genç futbolculara göndermeye karar verdi. Kişisel twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kyle Walker, formaları gönderecek doğru adresi bilenlerin kendisine haber vermesini istedi.

MANU'DA OLD TRAFFORD HAZIRLIĞI

Manchester United Kulübü de konuyla ilgili harekete geçti. Kulübün, çocukların sağ salim kurtarılmalarından duyduğu memnuniyetin dile getirildiği paylaşımda geçmiş olsun dilekleri iletildi, "Wild Boars Futbol Kulübü'nü ve onları kurtaranları gelecek sezon Old Trafford'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" ifadeleri kullanıldı.