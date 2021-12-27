Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında "Tehdit", "Şike" ve "Teşvik primi" suçlarından verdiği beraat kararını onadı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ayrı ayrı verdiği beraat kararını inceledi. Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşl. Tic. A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürün ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, fiziki takip sırasında elde edilen delillerin alındığı tarihler itibariyle suç yönünden delil olarak kullanılması mümkünse de katalog suçlar arasında yer verilmeyen şike ve teşvik primi suçlarının ispatında kullanılmasa yasal olanak bulunmadığını belirtti.