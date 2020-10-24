Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi
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Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi

24.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:28

Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, dünyaca ünlü fast food şirketinin yardım kampanyasına bin adet hamburger sipariş ederek katkıda bulundu. Suarez, hamburgerler için 4,300 sterlin yaklaşık 45 bin lira ödeme yaptı.

Atletico Madrid'in Uruguaylı golcü futbolcusu dünyaca ünlü fast food şirketinin yardım kampanyasına katıldı.

Ronald McDonald House Derneği tarafından her yıl düzenlenen etkinlikte Suarez bin adet hamburger ile kampanyada yer aldı. Yıldız futbolcu, bin adet hamburger için 4,300 sterlin yaklaşık 45 bin lira ödedi.

Dernek, yalnızca Uruguay'da her yıl 7 binden fazla muhtaç aileye yardımda bulunuyor. Kurum, yiyecek ve konaklamanın yanı sıra hamile kadınlara ve tıbbi tedaviye ihtiyacı olanlara da destek veriyor.

Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi

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Haber Yorumları (1)
AHMET: Kendi para birimde 4300 birim vermiş. Haber değeri ülkemizde 10 la çarptığımız için oluyor. Mükemmel ekonomi :/
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