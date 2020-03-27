Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi'nin Diyarbakır Şube Müdürü Mehmet Beşir Öncel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüse bağlı ölüm haberlerine Yapı Kredi Diyarbakır şubesi de eklendi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün tarafından çalışanlara verilen bilgiye göre, bankanın Diyarbakır Şube Müdürü Mehmet Beşir Öncel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ŞUBEDE GÖREV ALANLAR İZLEMEYE ALINDI

Öncel'in ölümü sonrasında Yapı Kredi Diyarbakır şubesi tedbir amaçlı kapatıldı. Şubede görev yapan diğer bankacılar yakın izlemeye alındı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya üzerinden paylaştı. Buna göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 16 hastanın yaşamını yitirdi. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı. 1196 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 3629'a yükseldi.