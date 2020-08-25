Yan Couto Manchester City'de Oynayan Brezilyalı Arkadaşları Hakkında Konuştu
2020-21 sezonunda Manchester City forması giyecek olan Yan Couto, Brezilyalı takım arkadaşları Gabriel Jesus, Fernandinho ve Ederson hakkında konuştu. Yan Couto'nun röportajı Dugout farkıyla sizlerle.
25.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:57
2020-21 sezonunda Manchester City forması giyecek olan Yan Couto, Brezilyalı takım arkadaşları Gabriel Jesus, Fernandinho ve Ederson hakkında konuştu. Yan Couto'nun röportajı Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout