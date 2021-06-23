Yamaçtepe Tabiat Parkı gençlerin ve vatandaşların hizmetinde

Şahinbey Belediyesi tarafından Gazianteplilerin hizmetine sunulan Yamaçtepe Tabiat Parkı'nda çalışmalar tamamlanarak hazır hale getirildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Gazianteplilerin hizmetine sunulan Yamaçtepe Tabiat Parkı'nda çalışmalar tamamlanarak hazır hale getirildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Tabiat Parkı'na yeni yapılan sosyal alanları ekibiyle birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşümü sosyal alanlarla taçlandıran Şahinbey Belediyesi, ilçeye kazandıracağı mesire alanları ile vatandaşları doğayla buluşturarak aileleri ile hoş vakit geçirebilecekleri tesisler kazandırırken, geçlerin spor ve bilimle buluşacağı alanlar oluşturuyor.

"Gençler bilim ve sporla Yamaçtepe'de buluşacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi döneminin bitmesiyle birlikte Yamaçtepe Tabiat Parkı'nın hizmete açılacağı müjdesini vererek, "Yamaçtepe Tabiat Parkı'nı iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde vatandaşlarımızın piknik yapabileceği alanlar, bisiklet, yürüyüş yolları, mangal yapılan alanlar, kamelyalar, mescit alanları, diğer ikinci bölümümüzde ise Gençlik Kampı bulunuyor. Burada bungalov evleri yaptık. İçerisinde gençlerimizin kalabileceği mekanlar oluşturduk. Aynı anda 120 gencimiz burada kalabilecek. Kampımızda yemekhane, sınıflar, atölyeler ve çamaşırhane bulunuyor. Gençlerimizi burada spor yapabileceği alanlar oluşturduk. Burada bilim ve sporu bir araya getireceğiz. Onların gelişimine katkı sağlamış olacağız. Pandemi döneminin bitmesiyle Yamaçtepe Tabiat Parkı'nı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı