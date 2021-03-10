Yalovaspor'da 1 milyon TL prim sözü
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Yalovaspor'da 1 milyon TL prim sözü

10.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:53
Yalovaspor'da 1 milyon TL prim sözü

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren ve grubun son sırada bulunan Yalovaspor'da Başkan Onay Tuna, yeşil-kırmızılı ekibin ligde kalması durumunda futbolculara 1 milyon TL prim dağıtılacağını söyledi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren ve grubun son sırada bulunan Yalovaspor'da Başkan Onay Tuna, yeşil-kırmızılı ekibin ligde kalması durumunda futbolculara 1 milyon TL prim dağıtılacağını söyledi.

9 yıllık aranın ardından yeniden profesyonel liglere dönen ancak geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayıp küme düşme potasında bulunan Yalovaspor'da yönetim kurulunun aldığı kararı açıklayan Başkan Onay Tuna, yeşil-kırmızılı ekibimizin lige tutunması durumunda 1 milyon TL'lik primi futbolculara vereceklerini kaydetti.

Tuna yaptığı açıklamada, "Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımımız için yönetim kurulumuz ile karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda Yalovaspor sezon sonunda ligde kalırsa, futbolcularımıza 1 milyon TL prim dağıtacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu karara vardık. İnşallah takımımız lig sonunda lige tutunup önümüzdeki sezon da 3'üncü Lig'de mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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