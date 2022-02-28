YALOVA (İHA) - Yalova Makine OSB barajıyla su ve enerji ihtiyacını karşılayacak

YALOVA Yalova Makine İhtisas OSB, kuracağı barajla sanayinin su ihtiyacını karşılarken; yüzer güneş enerji santraliyle de fabrikalara elektrik sağlayacak.

Çiftlikköy ilçesinde çalışmaların devam ettiği Yalova Makine İhtisas OSB'nin yönetimi baraj ve GES projelerini hayatta geçirerek yeni nesil sanayi anlayışıyla Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyor. Çalışma Türkiye'de bir ilk, dünyada da kendi alanında sayılı projeler arasında yer alması bekleniyor. Uluslararası yarışmalara da boy gösterecek proje ile yüzlerce fabrikanın su ihtiyacı karşılanırken tarımsal sulamalar da yapılacak. Kinetik enerjinin yanı sıra su yüzeyine kurulacak GES ile de elektrik üretilen barajda, güneş panelleri sayesinde hem buharlaşmanın önüne geçilecek hem de yeşil enerji üretilecek.

Ön fizibilite bütçesi 56 milyon TL

2 milyon metreküp kapasiteli baraj, yaklaşık 340 fabrikanın su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgedeki tarım arazilerine 400 bin metreküp su temin edecek. Barajda su yüzeyine yapılacak GES'in yanı sıra, biriken suyun oluşturacağı kinetik enerji de kullanılarak 4,5 megavatlık enerji üretimi yapılması hedefleniyor. Ön fizibilite bütçesi 56 milyon TL olan barajın tam maliyeti ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

Yerli, yenilikçi, yeşil, yüksek teknolojili, yalın üretim üssü

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın strateji belgesinden aldıkları ilhamla yerli, yenilikçi, yeşil, yüksek teknolojili ve yalın üretim üssü olma adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Sanayinin sürdürebilirliği noktasında dijital dönüşüm ve yeşil üretim mottosunu bir zorunluluk olarak gördüklerini söyleyen Özdemir, projelerde de bu unsuru ön plana çıkardıklarını kaydetti.

OSB, ve bakanlık iş birliği

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü ile barajın yeri konusunda protokol imzaladıklarını söyleyen Özdemir, yapılacak barajın proje, fizibilite ve etüt çalışmalarını finanse edeceklerini dile getirdi. Barajla sanayi kuruluşlarına kesintisiz su arzı sağlayacaklarını anlatan Özdemir, barajın civar köylerdeki tarıma da katkı sunulacağını belirterek, "Pandemi süreci tüm dünyaya şunu net olarak gösterdi, bir ülkenin kalkınmasında 2 temel direk var. Bir tanesi yerli, milli sanayi ise diğeri de yerli ve milli tarım. Yaptığımız bu projenin yerli mili sanayi ile tarımın kardeşliğini pekiştirecek bir etkisi olacağı inancındayız" diye konuştu.

Hem elektrik üretecek hem buharlaşmayı önleyecek

Baraj ve sanayi bölgesi arasındaki 40 metrelik kot farkı nedeniyle suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine kolayca çevirebileceklerine dikkati çeken Özdemir, su yüzeyine kuracakları panellerin enerji üretiminin yanı sıra suyun buharlaşmasının da önüne geçileceğini vurguladı. Güneş panelleri ile suyun buharlaşmasının yüzde 60-70 oranında önleyeceklerini belirten Özdemir, "Barajımızdan OSB'ye gelen iletim hatlarını da kapalı devre planladık ki, buharlaşmayı minimum seviyelerde tutabilelim. Proje ile sürdürülebilir enerji ve su yönetimi konularına ortak çözüm geliştirmiş olacağız" diye konuştu.

Uluslararası yarışmalarda alınacak başarıyla proje taçlandırılacak

Dünya Bankasının bir kolu olan IFC'nin Londra'daki merkezinde yapmış olduğu Uluslararası İklim Değişikliğiyle Mücadele Yarışması'na katıldıklarını söyleyen Özdemir, "Henüz avan proje olduğu için yarışma jürisi çalışmayı seneye devretti. Bu sene en büyük hedefimiz sonbahar aylarında uygulama projelerini tamamlayıp artık inşaat safhasına geçmek. Finansal fizibilitelerin de kesinleşeceği süreçte uluslararası ölçekteki bu ve bunun benzeri yarışmalara katılarak çevreci, sürdürülebilir üretim mottosunu uluslararası arenada belgeyle taçlandırmak istiyoruz. Temel motivasyonumuz, bu gururu ülkemizin ortak değeri haline getirebilmek."

Devletimizin gözbebeği, gurur duyduğu projelerden birisi

OSB'yi öz kaynaklarıyla yapmalarına rağmen devletin kendilerine sunduklarını desteğin önemine değinen Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altlık olarak hazırladığı regülasyonla çalışmaları emin adımlarla sürdürdüklerini sözlerine ekleyerek, "Uluslararası arenada yeşil mutabakat, sürdürülebilir üretim noktasında ülkemiz için örnek teşkil edecek OSB olmamız ve devletimizin gözbebeği, gurur duyduğu projelerden birisi olması bizim en büyük motivasyonumuz" diye konuştu.