38 yaşındaki Yalçın Ayhan, profesyonel futbol hayatını noktaladı
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38 yaşındaki Yalçın Ayhan, profesyonel futbol hayatını noktaladı

Deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 38 yaşındaki Ayhan, futbola hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

22.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:15

Yalçın Ayhan, profesyonel futbol hayatını sonlandırdı.

Yalçın Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 1998 yılında amatör ligden Beşiktaş Kulübünün 14-16 yaş takımına transferiyle başladığı ve 392 Süper Lig, 33 TFF 1. Lig, 38 Türkiye Kupası olmak üzere 463 resmi maçta görev aldığı profesyonel futbol hayatına nokta koyduğunu belirterek, "Aktif futbol yaşantımı bıraktığımı spor kamuoyu ve tüm sevenlerimle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"22 YILLIK BİRİKİMİMİ FUTBOLA HİZMET EDEREK DEĞERLENDİRECEĞİM"

Futbol hayatı boyunca görev yaptığı 14 ayrı kulübün taraftarına, malzemecisine, başkan ve yöneticilerine teşekkür eden Yalçın Ayhan, "Teknik adamlara, müsabakalarımızda görev yapan hakemlerimize, tüm takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir borç bilirim. Her ne kadar aktif futbol hayatıma nokta koymuş olsam da 22 yıllık birikimimi yine futbola hizmet ederek değerlendirmek istiyorum. Bu hususta ilerleyen zamanlarda gelişmeler olması halinde bunları da tüm sevenlerim ve spor kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim." görüşlerine yer verdi.

38 yaşındaki Yalçın Ayhan, profesyonel futbol hayatını noktaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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