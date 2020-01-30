Haberler » Spor » Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te - Spor

Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

30.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:17
Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te

TFF 1. Lig ekiplerinden , 37 yaşındaki defans oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.


Fatih Karagümrük, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi. İkinci Başkan Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, ligin ikinci yarısında Karagümrük için ter dökecek. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 4 karşılaşmaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler