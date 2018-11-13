Yağlıdere Kivi Üretimi

Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Sezai Çağlar, ilçede hasat edilen kivilerin satışının yapıldığını söyledi.

Çağlar, pazar yeri mevkisinde kivi üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.

2018 hasatı kivilerin satışlarının yapıldığını belirten Çağlar, birinci sınıf olarak adlandırılan 80 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatının 3,20 lira, ikinci sınıf olarak nitelendirilen 60 gram ve üzeri kivinin fiyatının da 2 liradan işlem gördüğünü aktardı.

İlçede 150-200 ton kivi rekoltesinin gerçekleştiğini aktaran Çağlar, kivi üreticisinin en büyük sorunlarının başında soğuk hava deposunun olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlçemizde ve bölgemizde kiviyi muhafaza edilebilecek büyük miktarlarda soğuk hava depolarının bulunmaması nedeniyle üreticilerimiz, hasat ettikleri ürünü erken pazarlara indirmek zorunda kalıyor. Çiftçi hasat ettiği kiviyi saklama imkanına sahip değil. Toplama tarihinden itibaren bir hafta içinde ürününü düşük rakamlara satmak zorunda kalıyor. Depo imkanı olsa çiftçi ürününü uzun süre muhafaza edecek."

Kivi üreticisi İlyas Bölük ise, 2,5 ton kivi hasatı yaptığını kaydederek, 2019 hasat döneminde ise 5 ton ürün elde etmeyi hedeflediğini söyledi.