Yağışlar kestane balı üreticilerini endişelendiriyor

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, haziran boyunca etkili olan yağışlar sebebiyle kestane balı rekoltesinde düşüş beklediklerini söyledi.

Elevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbahar döneminde mevsim şartlarının istedikleri gibi gittiğini, arıcılarda iyi bir sezon yaşanacağı yönünde beklenti oluştuğunu belirtti.

Haziranın ise Giresun ve yöresinde yağışlı geçtiğini ifade eden Elevli, "Biz şu anda rekolte tahmini yapamıyoruz. Temmuz ayının ortalarına doğru durum netleşecek ama ciddi anlamda rekolte düşüklüğü bekliyoruz. Bu noktada kestane balı üreticileri acil afet kapsamına alınmalı." dedi.

Elevli, fındık bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı bilinçsiz kullanılan zirai ilaçların da arılara zarar verdiğine dikkati çekerek, bu durumun yetiştiricileri mağdur ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA