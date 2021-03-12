XYM coin nedir? Güncel XYM coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside XYM. XYM coin,işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir. XYM coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, XYM coin nedir? XYM coin yorum ve grafiği

XYM COİN NEDİR?

XYM, işle ilgili sürtüşmeleri gideren, varlıkların yaratılmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek için veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir. XYM, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, karmaşıklıkları azaltmasına ve yeniliği kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Mart 2021'de piyasaya sürülen XYM, işletmelerin halka açık zincirlerin sunduğu şeffaflıktan yararlanmasını sağlayan benzersiz bir karma (genel/ özel) mimari kullanır ve aynı zamanda daha gizli bilgiler için veri kısıtlamaları ve şifreleme önlemlerinin uygulanmasına izin verir. Esneklik, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığındaki büyük yükseltmelerle Symbol platformu, sınıfının en iyisi blockchain kurumsal çözümüdür.

XYM, Symbol genel blok zincirinin yerel para birimidir ve blok zinciri için temel değer aktarım mekanizması olarak kullanılır.

NEM Group nedir?

NEM Group, NEM'in yeni nesil kurumsal blok zinciri Symbol (NEM 2.0) ve NEM'in orijinal blok zinciri platformu olan NEM NIS1'in piyasaya sürülmesine kadar giden NEM ekosisteminin büyümesini desteklemek için tasarlanmış bir ana şirkettir.

2020 yılında deneyimli liderler ve kurumsal uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kurulan NEM Group, Symbol'ün sunulmasını sağlamak ve NEM ekosisteminin büyümesini desteklemek için NEM Software, NEM Trading ve NEM Ventures'ın faaliyetlerini denetleyen ve koordine eden modern bir ticari yönetişim yapısıdır. .

NEM Software, ürün ve iş geliştirmeye odaklanır; NEM Trading, likidite yönetimi, döviz desteği ve token kredisi dahil olmak üzere tüm finanslardan sorumludur; ve NEM Ventures, stratejik ortaklıklara odaklanan risk sermayesi ve yatırım koludur.

NEM Group'un misyonu, gelecek nesiller için blockchain teknolojisinin gelişimine katkıda bulunacak güçlü ve sağlıklı bir ekosistemin büyümesini teşvik etmek için çabaları etkin bir şekilde koordine etmek ve hizalamaktır.