Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti - Haberler Spor
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Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

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İspanya La Liga'da Barcelona'nın Villarreal'i 3-1 yendiği karşılaşmada tansiyon yükseldi. Barça'nın hocası Xavi ve Villarreal'in hocası Emery arasında kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti.

Barcelona'nın Villarreal'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hocaların kavgası gündeme damga vurdu.

Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

ELİNİ SIKMADI

Maçın bitiş düdüğüyle Xavi, Emery'nin yanına gidip elini sıkmak istedi. Ancak Emery, Xavi'yi geri çevirdi. İkili arasında tartışma çıktı, olay koridorlara taşındı.

Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

FUTBOLCULAR ARAYA GİRDİ

Gerilimin büyümesiyle koridora polis girdi. Futbolcular Xavi ve Emery'yi sakinleştirdi. Xavi ve Emery'nin kavgası gündeme damgasını vurdu.

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Yorumlar (1)
Brütüs:Biri futbolda efsane. Diğeri kupa ikide efsane olmuş hoca. Şık olmamış. El uzatmış ne olursa olsun sıkacaksın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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