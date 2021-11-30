Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
İspanya La Liga'da Barcelona'nın Villarreal'i 3-1 yendiği karşılaşmada tansiyon yükseldi. Barça'nın hocası Xavi ve Villarreal'in hocası Emery arasında kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti.
Barcelona'nın Villarreal'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hocaların kavgası gündeme damga vurdu.
ELİNİ SIKMADI
Maçın bitiş düdüğüyle Xavi, Emery'nin yanına gidip elini sıkmak istedi. Ancak Emery, Xavi'yi geri çevirdi. İkili arasında tartışma çıktı, olay koridorlara taşındı.
FUTBOLCULAR ARAYA GİRDİ
Gerilimin büyümesiyle koridora polis girdi. Futbolcular Xavi ve Emery'yi sakinleştirdi. Xavi ve Emery'nin kavgası gündeme damgasını vurdu.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
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