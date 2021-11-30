Xavi'yi böyle görmemiştik! Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

Barcelona'nın Villarreal'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hocaların kavgası gündeme damga vurdu.

Maçın bitiş düdüğüyle Xavi, Emery'nin yanına gidip elini sıkmak istedi. Ancak Emery, Xavi'yi geri çevirdi. İkili arasında tartışma çıktı, olay koridorlara taşındı.

Gerilimin büyümesiyle koridora polis girdi. Futbolcular Xavi ve Emery'yi sakinleştirdi. Xavi ve Emery'nin kavgası gündeme damgasını vurdu.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?