Xavi'nin La Liga'daki İlk Golü
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Xavi'nin La Liga'daki İlk Golü

21.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:17

Xavi Hernandez, 20 Aralık 1998'de Real Valladolid karşısında attığı gol ile La Liga'daki ilk golünü attı. Bu gol bir anlamda, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'in Barça'daki geleceği için kötü sonuçların ardından ilaç gibi olmuştu.

Xavi Hernandez, 20 Aralık 1998'de Real Valladolid karşısında attığı gol ile La Liga'daki ilk golünü attı. Bu gol bir anlamda, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'in Barça'daki geleceği için kötü sonuçların ardından ilaç gibi olmuştu.

Xavi'nin La Liga'daki İlk Golü

Kaynak: Dugout

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