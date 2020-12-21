Xavi'nin La Liga'daki İlk Golü

Xavi Hernandez, 20 Aralık 1998'de Real Valladolid karşısında attığı gol ile La Liga'daki ilk golünü attı. Bu gol bir anlamda, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'in Barça'daki geleceği için kötü sonuçların ardından ilaç gibi olmuştu.