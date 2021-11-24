Xavi ilk kez puan kaybetti! Barcelona'nın Türk yıldızı, Messi'den sonra bir ilki başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Katalan devinin yeni teknik direktörü Xavi, takımın başında çıktığı 2. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Barcelona'da Messi'nin ardından Devler Ligi'nde 11 başlayan en genç ikinci futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Benfica'yı ağırladı. Katalan devi karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
BARCELONA'NIN 2 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU
0-0 biten mücadeleyle birlikte Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, ikinci resmi maçında ilk puan kaybını yaşadı. Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, 7 puanla 2. sırada yer aldı. İki maçlık mağlubiyet serisi biten Benfica ise 5 puanla 3. sırada yer buldu.
YUSUF'TAN TARİHİ BAŞARI
Opta'nın verilerine göre; Yusuf Demir (18 yaş 174 gün), Lionel Messi'nin (17 yaş 166 gün) ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.
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