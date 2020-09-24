Wushu antrenörlerinin siyah kuşak sevinci
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Wushu antrenörlerinin siyah kuşak sevinci

24.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:59
Wushu antrenörlerinin siyah kuşak sevinci

Gökmeydan Spor Kulübü Wushu Antrenörleri Mehmet Çizmelioğlu ve Serap Metin, hafta sonu yapılan kungfu siyah kuşak duan sınavında başarılı oldular.

Gökmeydan Spor Kulübü Wushu Antrenörleri Mehmet Çizmelioğlu ve Serap Metin, hafta sonu yapılan kungfu siyah kuşak duan sınavında başarılı oldular.

Konuyla ilgili konuşan Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım, "Antrenörlerimiz hem öğretmeye hem de kendilerini en üst seviyelere yükseltmeye devam ediyorlar. Mehmet Çizmelioğlu hocamız ekibimize katılmadan önce sadece futbolda faaliyet gösteriyorduk. Şimdilerde ise futbol, kick boks, boks, wushu, tenis, bisiklet gibi daha bir sürü branşta, 500'e yakın faal sporcuya eğitim veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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