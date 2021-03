WTC Coin nedir? Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği

WTC COİN NEDİR?

Waltonchain (WTC), blockchain, RFID teknolojisi ve IoT'yi (Nesnelerin İnterneti) birleştiren bir ekosistem inşa ediyor. Walton ekibi, RFID okuyucuları aracılığıyla eşzamanlı olarak blok zincirine yüklenen kendi rastgele kimlik karmalarını oluşturabilen İşlem Kimliği okuyan RFID çipleri geliştirir ve üretir. Bu, özellikle üst düzey giysi tanımlama, gıda ve ilaç izlenebilirliği ve lojistik izleme gibi tedarik zinciri kullanım durumları için gelişmiş operasyonel verimlilik anlamına gelir.