WTC Coin nedir? Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

WTC Coin nedir? Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:26
WTC Coin nedir? Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Waltonchain. WTC coin, blockchain, RFID teknolojisi ve IoT'yi (Nesnelerin İnterneti) birleştiren bir ekosistem inşa ediyor. WTC coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, WTC Coin nedir? Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği

Waltonchain bugünkü fiyatı ₺12,66 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺287.196.296 TRY. Waltonchain son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #312, piyasa değeri ₺913.038.947 TRY. Dolaşımdaki arz 72.133.493 WTC coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 WTC coin.

WTC COİN NEDİR?

Waltonchain (WTC), blockchain, RFID teknolojisi ve IoT'yi (Nesnelerin İnterneti) birleştiren bir ekosistem inşa ediyor. Walton ekibi, RFID okuyucuları aracılığıyla eşzamanlı olarak blok zincirine yüklenen kendi rastgele kimlik karmalarını oluşturabilen İşlem Kimliği okuyan RFID çipleri geliştirir ve üretir. Bu, özellikle üst düzey giysi tanımlama, gıda ve ilaç izlenebilirliği ve lojistik izleme gibi tedarik zinciri kullanım durumları için gelişmiş operasyonel verimlilik anlamına gelir.

Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği WTCUSD Grafiği

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Ömer Çelik Vladimir Putin
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Metin Oktay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: WTC Coin nedir? Güncel Waltonchain (WTC) Coin yorum ve grafiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:28:37. #1.14#
title