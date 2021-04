WRX Coin Nedir? WazirX Coin Yorum ve Grafiği! WRX Coin hakkında detaylar...

WRX coin nedir sorusu ile WRX coin yorum ve grafiği araştırılıyor. WazirX coin, 2018'de piyasaya sürülen WazirX, ortalama uygulama puanı 4.6 olan 400.000'den fazla kullanıcıyla Hindistan'ın en hızlı büyüyen kripto para birimi borsası olduğunu iddia ediyor

WazirX bugünkü fiyatı ₺45,49 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺29.110.105.103 TRY. WazirX son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #79, piyasa değeri ₺10.804.490.911 TRY. Dolaşımdaki arz 237.516.596 WRX coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

WAZİRX (WRX) COİN NEDİR?

2018'de piyasaya sürülen WazirX, ortalama uygulama puanı 4.6 olan 400.000'den fazla kullanıcıyla Hindistan'ın en hızlı büyüyen kripto para birimi borsası olduğunu iddia ediyor. WazirX, Binance ekosisteminin bir parçasıdır. WazirX ve Binance, 50 Milyon Dolarlık 'Hindistan İçin Blockchain' fonu başlattı. Değişim, küresel izleyici için kullanılabilir ve temel özellikler şunları içerir:

Anında INR (fiat) para yatırma ve çekme seçenekleri

Akıllı Jeton Fonu, kripto yatırımcılarının uzman tüccarlar bulmalarına yardımcı olmak ve kripto para birimi portföylerini yönetmelerine izin vermek için

Dünyanın yüksek likiditeye sahip otomatik eşlemeli ilk P2P motoru

WRX, WazirX'in yardımcı program belirtecidir. WRX belirteci, Binance blok zincirine dayanır. Toplam arzı 1 Milyar'dır. Token sahipleri, ticaret borsasında işlem ücreti indirimleri, WRX ticaret madenciliği, token airdrop, marj ücreti ve daha fazlası gibi çeşitli avantajlarla ödüllendirilecek. WRX ve WRX, küresel ürünleri Hindistan dışında oluşturma ve ölçeklendirme konusunda 10 yılı aşkın deneyime sahip Hintli girişimciler tarafından desteklenmektedir. WazirX, Kasım 2019'da Binance tarafından da satın alındı. WazirX'in amacı, kriptoyu Hindistan'daki herkes için erişilebilir kılmak.