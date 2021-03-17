WIN Coin nedir? (17 Mart) WINk (WIN) Coin yorum ve grafiği
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WIN Coin nedir? (17 Mart) WINk (WIN) Coin yorum ve grafiği

17.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:11
WIN Coin nedir? (17 Mart) WINk (WIN) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside WINk. WIN coin, kullanıcıların platformdaki yerel dijital varlık olarak WIN jetonunu kullanan birden fazla blok zinciri ekosisteminde sosyalleşmek ve pay almak için bir oyun platformudur. WIN coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, WIN Coin nedir? (17 Mart) WINk (WIN) Coin yorum ve grafiği

WINk bugünkü fiyatı ₺0,002028 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺168.590.845 TRY. WINk son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #375, piyasa değeri ₺635.937.851 TRY. Dolaşımdaki arz 313.607.571.387 WIN coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

WINk COİN NEDİR?

WINk, kullanıcıların platformdaki yerel dijital varlık olarak WIN jetonunu kullanan birden fazla blok zinciri ekosisteminde sosyalleşmek ve pay almak için bir oyun platformudur. Davranışsal madencilik yenilikçi jeton ekonomisi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmaları yoluyla WINk, geliştiricilerin gerçek benimsemeyi teşvik eden ve kullanıcıların platforma aktif paydaşlar olarak katılmalarını ve katkıda bulunmalarını sağlayan dApp'ler oluşturmalarını sağlamak için yüksek kaliteli bir merkezi olmayan oyun deneyimi sağlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

WIN Token nedir?

WIN jetonu, TRON blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir TRC-20 yardımcı program belirtecidir. WINk platformu içinde WIN, temel paydaşlardan, yani geliştiricilerden ve kullanıcılardan aktif katılımı teşvik etmek için kullanılan belirteçtir. Aşağıda, jetonun temel kullanım durumlarının kapsamlı olmayan bir listesi verilmiştir:

Kazanma Gücü Kazanma: Token sahipleri, WIN jetonlarını stake etmek için Kazanma Gücü alır.

Airdrop'lar: Token sahipleri WIN airdrop'lar için uygundur.

Windropp stake etme: Oyun platformuna bağlı tüm DApp'ler "WinDrop" programı aracılığıyla kazançların bir kısmını WIN token sahipleriyle paylaşabilir.

Yönetim hakları: Jeton sahipleri, yerleşik yönetişim mekanizması aracılığıyla platformun hem gelişimini hem de yönünü etkileyebilir.

Kaynak yanmaları: Token sahipleri WIN'i stake ederek işlem maliyetlerini azaltabilir.

Özel fırsatlar ve deneyimler: Jeton sahipleri, ünlü poker turnuvaları veya araba hediyeleri gibi özel etkinliklere katılabilir.

Oynanış bonusları: büyük kullanıcı tabanlarına hizmet eden yüksek hacimli oyuncular ve dApp'ler, her işlem için avantajlar elde eder. Örneğin, avantajlar arasında doğrudan indirimler, artan ödemeler veya hızlandırılmış madencilik oranları yer alabilir.

Ana Özellikler

Ekiplerin projelerini entegre etmelerine veya sıfırdan oyun dApp'leri oluşturmalarına olanak tanıyan geliştirici araçları ve API'ler

  • Oyun endüstrisinden emektarlardan oluşan geliştirme ekibi
  • Sosyal özellikler canlı işlemler ve etkinlikler
  • TRON ile yatırım ve stratejik ortaklık
  • Windropp ödül mekanizması
  • Fiat onramps stablecoins ve daha fazla DeFi entegrasyonu
  • Yönetim modeli içerik keşif motoru ve ekosistem fonu yakında geliyor
  • Curaçao ve Kosta Rika oyun lisansları
WIN GRAFİĞİ WINUSDC Grafiği

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