Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde İtalyan tenisçi Jannik Sinner, geçen yılın şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaştı. Peki, Wimbledon kim kazandı 2025?

WİMBLEDON KİM KAZANDI 2025?

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tek erkekler finalinde dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Sinner ve iki numarası Alcaraz karşılaştı. İtalyan raket, 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonunda Alcaraz'ı 3-1 mağlup ederek Wimbledon'ı kazanan tarihteki ilk İtalyan tenisçi oldu. Sinner iki kez Avustralya Açık, bir kez Amerika Açık'la birlikte kariyerinin dördüncü grand slam zaferini elde etti.