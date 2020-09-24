Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti
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Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti

24.09.2020 23:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:02
Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Hollanda ekibi Willem II'yi deplasmanda 4-0'la geçen Rangers, play off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

İskoç ekibi Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Willem II'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti

Rangers'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada penaltıdan James Tavernier, 25. dakikada Ryan Kent, 55. dakikada Filip Helander ve 71. dakikada Connor Goldson, attı.

İskoçya ekibi, UEFA Avrupa Ligi play turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak tur sonrasında rakibine üstünlük kuran takım, adını grup aşamasına yazdıracak.

KARŞILAŞMA 1 EKİM'DE

Zorlu mücadele 1 Ekim perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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