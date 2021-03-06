West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor
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West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor

06.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:00

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, bu sezon gösterdiği başarılı performansla devre arası 10 milyon euro seviyelerine ulaşan teklifler almış fakat yönetim bu teklifleri reddetmişti. Kanadalı yıldız için bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada basınında çıkan haberlere göre, Premier Lig ekibi West Ham United, Larin için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 kez ağları sallayan ve Avrupa kulüplerinin yakın markajına alınan Kanadalı golcü için İngiliz basınından bir transfer iddiası geldi.

13 MİLYON STERLİNLİK TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon sterlinlik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi West Ham United için ucuz olduğu aktarıldı.

(TAKVİM)

West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor
Haber Yorumları (1)
MEHMET: bir galasarayli olarak Larini çok beğeniyorum. keşke bizde olsaydı. falcaodan çok çok iyi.
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