West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

Haberler.com - Haberler | Spor
West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde West Bromwich, Chelsea deplasmanında 5-2 kaznırken bir gol de Diagne kaydetti. Bonservisi Galatasaray'da olan Senegalli forvet göz doldururken, takım arkadaşı Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da tam not aldı

West Bromwich Albion, Chelsea deplasmanında alev aldı. Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Chelsea'ye konuk olan West Bromwich Albion, rakip filelere tam 5 gol gönderirken, bunlardan 1'ini de Diagne kaydetti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan forvet oyuncusunun performansı Twitter'da trendlere girdi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

"HER ŞUT GOL OLDU"

Chelsea'nin başında ilk yenilgisini gören Tomas Tuchel, "Kalemize gelen her şutları gol oldu" diye konuştu. Bu sonuçla West Bromwich'in ligde kalma umutları da büyük derecede artmış oldu.

İlgili Haberler

Aaron Boupendza Galatasaray maçında sahada olacak mı? Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi sonucu ne?
Aaron Boupendza Galatasaray maçında sahada olacak mı? Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi sonucu ne?
Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!
Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ali İhsan Yavuz
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:49:36. #1.14#
title