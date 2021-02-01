West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı

01.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:32
West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ali Sunal Cansu Dere Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Abdullah Avcı Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kiraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 21:32:31. #1.16#
title