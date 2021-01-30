West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti
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West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

30.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:45
West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında yarın deplasmanda Granada ile karşılaşacak Celta Vigo'da Okay Yokuşlu maç kadrosuna alınmadı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Okay'ın Celta ile bugün son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, 1-2 gün içinde İngiltere'ye seyahat edeceği belirtildi.

Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı iddia edildi.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan Celta Vigo'yu yakından izleyen yerel basında yer alan haberlerde, sol kanat oyuncusu Uruguaylı Lucas Olaza'yı da Real Valladolid'e vermek üzere olan Celta'nın, hücum bölgesi için Everton'dan Cenk Tosun'u alabileceği ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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