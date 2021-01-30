West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya veda etti

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.