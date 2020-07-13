Wesley Sneijder, futbola geri dönmek için hazırlıklara başladı Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Hollandalı futbolcunun Utrecht ile görüşmeler yaptığı ve imza atmadan önce kendisini test edeceği belirtildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, futbola geri dönüyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Sneijder yeniden futbola dönmek için hazırlıklara başladı.

Kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Hollandalı futbolcuya Utrecht'in talip olduğu belirtilmişti. Sneijder'in sözleşme imzalamadan önce kendisini test etmek için amatör takım DHSC ile antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.

27 Temmuz'dan itibaren idmanlara başlayacak olan Sneijder, buradaki performansına göre kariyerine devam edip etmeye karar verecek.

GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sneijder geçtiğimiz günlerde, "Hissediyorum. Bir gün teknik driektör olacağımı biliyorum. Bu benim işim olacak. İyi bir kulübün teknik direktörü olmak ve zaten hedeflerim var. Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Bu da olacak" ifadelerini kullanmıştı.