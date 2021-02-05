Wesley Sneijder F.Bahçe-G.Saray için skor verdi: Karşılaşma 1-1 bitecek
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Wesley Sneijder F.Bahçe-G.Saray için skor verdi: Karşılaşma 1-1 bitecek

05.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:57

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında gösterilen Wesley Sneijder, 6 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın analizini yapan Sneijder, maçın 1-1 biteceği yönünde tahminde bulundu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder'den mesaj var.

6 Şubat Cumartesi günü oynanacak dev derbi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sneijder, "Galatasaray, geçen sezon Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Bu maçı 6 puanlık bir karşılaşma olarak görüyorum. Kesinlikle mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olacaktır. İki takımında fazla risk alacağını düşünmüyorum. O yüzden yüksek skorlu bir maç olmayacaktır" dedi.

BERABERE BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sözlerini tamamlarken skor vermeyi de ihmal etmeyen Hollandalı futbol efsanesi, dev derbinin 1-1 sona ereceği yönünde tahmin yürüttü.

Wesley Sneijder F.Bahçe-G.Saray için skor verdi: Karşılaşma 1-1 bitecek
Haber Yorumları (6)
ADAM: GS yener diyemedi ya la :))))
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OZAN DADAŞ: BENCEDE BERBERLİK BÜYÜK İHTİMAL. KARTLAR BOL OLABİLİR MAÇIN ÖNÜNE GEÇERADAM GİBİ AKICI TOP AYNANMAZ ÇOK DURUR ÇOK ZAMAN KAYBI OLUR YUMRUKLARDA KİM KİMİ YENER MUAMMA
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YUSUF: Cüneyt Çakır FB nin nizami gollerini verirse FB alır
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