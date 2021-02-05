Wesley Sneijder F.Bahçe-G.Saray için skor verdi: Karşılaşma 1-1 bitecek

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder'den mesaj var.

6 Şubat Cumartesi günü oynanacak dev derbi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sneijder, "Galatasaray, geçen sezon Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Bu maçı 6 puanlık bir karşılaşma olarak görüyorum. Kesinlikle mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olacaktır. İki takımında fazla risk alacağını düşünmüyorum. O yüzden yüksek skorlu bir maç olmayacaktır" dedi.

BERABERE BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sözlerini tamamlarken skor vermeyi de ihmal etmeyen Hollandalı futbol efsanesi, dev derbinin 1-1 sona ereceği yönünde tahmin yürüttü.