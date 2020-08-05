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Werder Bremen'den Max Kruse için açıklama geldi: Geri dönmeyecek

2019/20 sezonu sırasında sözleşmesini tek taraflı feshedip Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse için eski takımı Werder Bremen'den önemli bir açıklama geldi. Bremen temsilcisinin sportif direktörü Frank Baumann, yıldız isimle görüştüklerini fakat sonuca ulaşamadıklarını dile getirirken Kruse'nin takıma geri dönmeyeceğini söyledi.

05.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:41

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, yıldız isme yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti. Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu ve "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ

Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

KARİYERİNE BREMEN'DE BAŞLADI

Profesyonel kariyerine Werder Bremen'de başlayan Max Kruse, sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Mönchengladbach, Wolfsburg ve Fenerbahçe'de de oynadı.

Werder Bremen'den Max Kruse için açıklama geldi: Geri dönmeyecek

Kaynak: AA

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