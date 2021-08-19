Watford'un hocası Xisco'nun "Ozan Tufan" sevinci: Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber
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Watford'un hocası Xisco'nun "Ozan Tufan" sevinci: Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber

Watford'un hocası Xisco'nun 'Ozan Tufan' sevinci: Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber
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Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'a yeni hocası Xisco'dan övgü yağdı. İspanyol teknik direktör yaptığı açıklamada, "Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma maddesiyle 1 yıllık Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, yeni hocasını sevince boğdu. Bu transferi mutlulukla karşılayan İngiliz ekibinin teknik direktörü Xisco, milli futbolcudan övgüyle bahsetti.

"ÇOK MUTLUYUM"

İspanyol teknik adam transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ozan Tufan çok iyi bir oyuncu, uluslararası bir futbolcu, tecrübesi var. Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Watford'un hocası Xisco'nun "Ozan Tufan" sevinci: Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber - Haberler Spor
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