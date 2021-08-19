Watford'un hocası Xisco'nun "Ozan Tufan" sevinci: Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'a yeni hocası Xisco'dan övgü yağdı. İspanyol teknik direktör yaptığı açıklamada, "Onu transfer etmiş olmamız müthiş bir haber. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.