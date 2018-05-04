Warren Aldı Apple Hisseleri Tarihi Zirveye Tırmandı
– Warren Buffet'ın şirketinin ilk çeyrekte 75 milyon Apple hissesi satın almasının ardından Apple hisse senetleri değeri 183.65 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.
– Warren Buffet'ın şirketinin ilk çeyrekte 75 milyon Apple hissesi satın almasının ardından Apple hisse senetleri değeri 183.65 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.
Buffet, Berkshire Hathaway Hisse Sahipleri yıllık toplantısında yaptığı açıklamada ayrıca, Apple'ın piyasaya sürdüğü "Iphone X satışlarını saplantı haline getirmenin" gelecek çeyrekte "konuyu tamamen yanlış yönlendirdiğini" söyledi. - İstanbul