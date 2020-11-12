Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı

PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Nara, önce yarı çıplak sonra da havuz kenarında olan 2 fotoğrafını art arda paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Wanda Nara, yarı çıplak pozunu hayranlarıyla paylaştı ve "Kıştan geriye kalanın hepsi bu" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Nara'nın bu pozuna 500 binden fazla beğeni geldi.

Başarılı menajer bu pozunun ardından çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken, son olarak evinde bulunan havuzun kenarından bir paylaşım yaptı ve "Deniz kızı gibi... Evde sonbahar-kış böyle geçiyor" mesajını yazdı. Wanda Nara'nın bu paylaşımı da çok kısa sürede 280 bin beğeni almayı başardı.

KARDEŞİNDEN ELEŞTİRİ: HAPŞIRMASI DAHİ HABER OLUR

Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda başarılı menajeri eleştirmiş ancak yine de Wanda'dan birçok şey öğrendiğini dile getirmişti.

Kardeşi Wanda'nın yaptığı her şeyin açıklamasını yapmak zorunda olmadığını belirten Zaira Nara, "Wanda bir manşet makinesidir. Hapşırması dahi haber olur. Belki de ödediğim bedel, yaptığı her şeyde fikir istemesindendir. Ben onun sözcüsü değilim ve yaptığı şeyleri açıklamak benim görevim değil. İkimiz de farklı kişilikleriz ve seçimlerimiz de farklı. İsterse markalı çantasıyla özel jetten fotoğrafını paylaşabilir ancak onun çevresi düşünülünce, bu davranış abartılı değil. Bu onun bir noktada ticari işleriyle de ilgili" demişti.

Zaira Nara

"ONDAN DAHA İYİ DANIŞACAĞIM BİRİ YOK"

Farklı karakterler olmalarına rağmen hayattaki en büyük destekçisinin Wanda olduğunu söyleyen Zaira, "Varoluşumuzdaki farklılığa rağmen benim için ondan daha iyi danışacağım biri yok. Destek vermek için sürekli birbirimizi ararız. Çok canlı, zeki ve bakışlarıyla hep bir adım önde. Herhangi bir tartışmadan kaçınmak için fazlasıyla hoşgörülü ve dikkatli. Bana önerisi her zaman şu oldu: Zai, kendine saygı duy. Bana; sınırlar koymayı, kendime değer vermeyi ve hayattaki herhangi bir sorunu hızlı ve kolay bir şekilde çözmeyi öğretti" ifadelerini kullanmıştı.