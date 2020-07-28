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Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?

PSG forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyada takipçisinin yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisinin cinsel ilişki yorumuna yanıt veren Nara, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldu.

28.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:58

Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, şu an Paris Saint-Germain'de oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile birlikte olan Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan Nara'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu.

Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?

Her geçen gün popülerliği artan ve Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçiye ulaşan Wanda Nara, son olarak "Masum Yüz" başlığıyla bir fotoğraf paylaştı ve bir takipçisinin "Girdiğin cinsel ilişki nedeniyle nerede olacağını kim tahmin edebilirdi?" yorumuyla karşı karşıya kaldı.

Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?

"HER GÜN YAPIYORUM, SEN NEDEN DENEMİYORSUN?"

Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Wanda, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Takipçisinin yorumuna anında cevap veren model, "Her gece yapıyorum. Sen neden denemiyorsun?" dedi. Wanda Icardi'nin bu yorumuna binlerce yanıt gelirken bu sözleriyle bir kez daha gündem oldu.

Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?

AYNI ZAMANDA MAURO'NUN MENAJERİ

Modelliğin yanı sıra televizyon programlarında da boy gösteren Wanda Nara, aynı zamanda eşi Mauro Icardi'nin menajerliğini de üstleniyor.

Wanda, daha önce Inter'de oynayan eşinin 60 milyon euroya PSG'ye transfer olmasında büyük bir rol üstlenmişti.

Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan, takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Haber Yorumları (4)
SPOR: ayak topu oynayanların eşleri nedense daha çok ön planda
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RAMAZAN: ALLAH ÜLKEMİZDE BÖYLE GÜZEL CESUR VE CÖMERT KADINLARIN SAYISINI ARTDIRSIN. İNSAN BAKINCA GÖZÜ GÖNLÜ AÇILIR DERTLERİNİ UNUTUR HELE BİDE BENİ ALIP EVİNE GÖTÜRSE BENDEN MUTLU ERKEK YOK.
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CİBİLİK: Havuzun kenarındaki sütlaç gibin bembayaz
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