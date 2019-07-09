Wall Street Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma planını "zorlu" olarak tanımladı

– ABD piyasalarında Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma planı "oldukça derin", "radikal" ve "zorlu" olarak tanımlandı.

Deusche Bank AG CFO'su James von Moltke, Pazar günü bankanın 7.4 milyar euroluk bir yeniden yapılanmaya gideceğini duyurmuştu. Banka'dan yapılan açıklamada, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı aktivitelerinin azaltılacağı ve bunun sonucunda bankanın küresel satış ve borsa işlemlerini tamamen bırakılacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca Deutsche Bank'ın gelecek yıllarda masrafları çeyrek dönem başına 17 milyar euro azaltmak amacıyla küresel olarak 2022 yılına kadar yaklaşık 74 bin kişiyi işten çıkaracağı duyurulmuştu.

Deutsche Bank'ın yeni programıyla ilgili çeşitli bankalardan yapılan açıklamalarda, söz konusu hamlelerin "zorlu" olduğu üzerine bir fikir birliği görülürken, Goldman Sachs Pazartesi günü söz konusu yeniden yapılandırmanın "oldukça derin" olduğuna dikkat çekerken karşılaşılacak engeller konusunda uyardı. Goldman Sachs'in müşterilerine gönderilen notta şu değerlendirme yer aldı:

"Her açıdan oldukça derin bir yapılandırma. Pazar günkü toplantı öncesi medyada oldukça fazla haber yer alıyordu fakat açıklamalar kapsamları bakımından herkesi şaşırttı.

"Deutsche Bank'ın yapısal engelleri bizim bakış açımızda, yüksek getiri platform eksikliği, artırılmış fon masrafları ve yatırım bankacılığı (investment banking/IB) projesine yönelik belirsizlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor."

Citibank'tan yapılan açıklamada ise söz konusu planın "iyimser hedefler" içerdiğine dikkat çekildi:

"7.4 milyar euroluk yeniden yapılandırma masrafı beklenenin oldukça üzerinde fakat dört yıla yayılmış durumda. Yönetim bunu mevcut fonlardan karşılamayı hedefliyor bu sebeple, sermaye artırmaya da gerek kalmıyor. Bu iyimser bir bakış açışı içerebilir."

Citibank'ın yanında JP Morgan "cesur" olarak tanımladığı plan kapsamında "uygulamanın en önemli kısım" olduğunun altını çizdi. Bankadan yapılan açıklamada söz konusu yeniden yapılandırmanın "cesur ve oldukça stratejik" olduğu belirtilirken, "Uygulamanın güvenilirliği, gelir büyümesine ilişkin detaylar ve yapılandırma sonrası çalışan motivasyonu gibi soruların cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz" denildi.



Kaynak: DHA

- İstanbul