Vücut geliştirme yarışmasında bir ilke imza atan Umut Süleyman Altınpa, gözünü şampiyonluğa dikti

Dünyanın en büyük vücut geliştirme yarışması olan Olympia Amateur'de üçüncü olarak bir ilke imza atan Umut Süleyman Altınpa, NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST yarışmasında şampiyon olmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen dünyanın en büyük ve prestijli yarışması olan Olympia Amateur'de üçüncü olan başaran Umut Süleyman Altınpa, yarışmada dereceye giren ilk Türk sporcu olmuştu. Kazandığı başarıyla vücut geliştirme sporunda dünyada ve Türkiye'de kendiden söz ettiren Umut Süleyman Altınpa, bir kez daha Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Başarılı sporcu, Sandiego'da 13 Şubat'ta ligin ilk yarışması olarak yapılacak olan NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST'a hazırlanıyor. Yarışmada sahneye çıkacak tek Türk sporcu olan Altınpa, çok fazla heyacanlı olduğunu söyledi. Şampiyonluğu almak için aylardır ara vermeden çalıştığını vurgulayan Altınpa, "Yine bir ilki başararak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı ABD'de bir kez daha dalgalandırıp bu sporu Türkiye'de daha iyi bir noktaya taşımak adına çalışmalarımı sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE İLHAM OLMAK İSTİYORUM"

ABD ve Türkiye'de kendisini destekleyenlere teşekkür eden Altınpa "Önemli olan bu tür yarışmalarda Türkiye'nin sürekli ve en iyi şekilde temsil edilmesi. Bu nedenle dünya çapında başarılı olabilecek öğrenciler yetiştirmek ve onlara ilham olmak en büyük arzularımdan" dedi.