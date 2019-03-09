Büyük Saygısızlık! Votka Şişesinin Üstüne Semazen Logosu Koydular
'Rumi' markasını taşıyan 'semazen' logolu içki şişesi sosyal medyada büyük tepki gördü.
Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen" bir votka şişesinde dekor olarak kullanıldı. Müslümanlara ait sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Mevlana'ya yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
HOLLANDA'DA ÜRETİLİYOR
Üzerinde Mevlana'ya atfedilen "içki, içeni değiştirir" anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka Hollanda'da üretilerek birkaç ay önce piyasaya sürüldü. (Star)