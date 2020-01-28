: Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak

28.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:02

Volkswagen'in Türkiye'ye kurmayı planladığı fabrika ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Volkswagen'in Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN FARKLI BİR LOKASYON DÜŞÜNMÜYORLAR

Volkswagen'ın Türkiye'ye kurmayı planladığı fabrika kararı merakla bekleniyordu. Alman otomobil üreticisi, fabrikayla ilgili nihai değerlendirmeyi en erken 2020'nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme getireceği öğrenilmişti.

Volkswagen yetkilileri, yatırım için Türkiye'den farklı bir lokasyon düşünmediklerini kaydetmişti.

TESİSİN YAPIMINA 2020 YILI SONUNDA BAŞLANACAK

Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam oluşturması öngörülüyor. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan tesisin üretim faaliyetlerine 2022 yılında start vermesi bekleniyor.

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