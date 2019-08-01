Volkan Şen Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.

1.08.2019 21:48
Volkan Şen Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.